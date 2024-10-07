Премьер-министр Словакии предложил ударить ракетой по Брюсселю

Роберт Фицо отметил, что некоторые члены Европарламента с легкостью рассуждают на тему применения такого оружия Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал решение, согласно которому предложили разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии