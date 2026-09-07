Малышева: Туристический сектор включается в сохранение исторической памяти

В сохранение исторической памяти сегодня активно вовлекается туристический сектор. Об этом сообщила сегодня руководитель национального центра исторической памяти при Президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Малышева на пресс-конференции в Нижегородском информационном центре, посвященной реализации ФЗ «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».