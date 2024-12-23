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С этим не шутят: Нижегородцев предупредили о смертельных последствиях переедания

С этим не шутят: Нижегородцев предупредили о смертельных последствиях переедания

Разрыв пищевода может привести к внезапной смертиВ новогодние праздники, как правило, многие не следят за качеством и объёмом питания.

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