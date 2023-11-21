ЕЭК внесла изменения в Номенклатуру лекарственных форм

В принятом на заседании Коллегии ЕЭК 21 ноября решении унифицированы наименования лекарственных форм лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с вышедшей в 2022 году частью 2 Фармакопеи ЕАЭС.
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