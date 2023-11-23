Александр Кравченко из ивановской ГКБ №7 стал заслуженным врачом России

За свою многолетнюю карьеру доктор прооперировал более 14 тысяч пациентов.Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного врача России заведующему травматологическим отделением ивановской городской больницы №7 Александру Кравченко.
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