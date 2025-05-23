Министры финансов G7 пригрозили России новыми санкциями 

Министры финансов и главы центральных банков стран G7 — США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии — по итогам трехдневной встречи в канадском Банфе опубликовали совместное коммюнике.
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