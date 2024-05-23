Команда мотофристайла FMX13 выступит в 5 округах Подмосковья летом

Команда мотофристайла FMX13 выступит в пяти округах Подмосковья этим летом. Профессиональные спортсмены продемонстрируют экстремальные трюки, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
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