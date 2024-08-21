В Республике Башкортостан состоялся вебинар для педагогов с участием сотрудников Госавтоиспекции

На базе Института развития образования Республики Башкортостан состоялась видеоконференция, где обсудили организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в предстоящем учебном году.
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