Врач Уланкина: заразиться вирусом Коксаки очень легко

Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с RT рассказала про вирус Коксаки и подчеркнула, что заразиться им очень легко: после контакта с больным он в 85–90% случаев попадает в организм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии