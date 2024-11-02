RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 400 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    У этой дамочки осенние обострение. Её нужно поместить в психбольницу на принудительное лечение.Признавалась в лю...
  • Сергей Oблезов
    Наивный-они с вилами пойдут!Помогавший России...

Врач Уланкина: заразиться вирусом Коксаки очень легко

Врач Уланкина: заразиться вирусом Коксаки очень легко

Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с RT рассказала про вирус Коксаки и подчеркнула, что заразиться им очень легко: после контакта с больным он в 85–90% случаев попадает в организм.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх