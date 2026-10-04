Силы ПВО сбили еще 13 беспилотников ВСУ в небе над Тульской областью

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили еще 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Тульской области.
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