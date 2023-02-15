Тэйлор после ВАР отменил пенальти в ворота «Арсенала» в матче с «Сити» – Холанд был в офсайде

Судья после ВАР отменил пенальти в ворота «Арсенала» в матче с «Ман Сити». На 57-й минуте перенесенного матча 12-го тура АПЛ Энтони Тэйлор назначил одиннадцатиметровый за фол защитника Габриэла Магальяэса на форварде Эрлинге Холанде.