Шоколадный торт на сковороде — настоящий подарок для тех, кто всегда готов полакомиться чем-то вкусненьким, но не желает тратить на это слишком много усилий и времени.
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