Умопомрачительный вид открывается с вершины горы Северной Демерджи осенью.Небесное одеяло буквально укрыло Крымские горыА вы были выше облаков? Делитесь с нами кадрамиПодписаться на РИА Новости КрымЧитать подробнее+видео>>> .
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