Умопомрачительный вид открывается с вершины горы Северной Демерджи осенью.Небесное одеяло буквально укрыло Крымские горыА вы были выше облаков? Делитесь с нами кадрамиПодписаться на РИА Новости КрымЧитать подробнее+видео>>> .