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Царьград

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Казахстан потерял 6 млн тонн нефти из-за атак дронов и аварии на Тенгизе

Казахстан потерял 6 млн тонн нефти из-за атак дронов и аварии на Тенгизе

За девять месяцев 2026 года добыча нефти в Казахстане сократилась на 8,3% — до 69,4 млн тонн, сообщил министр национальной экономики Серик Жумангарин.

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