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Разные истории из леса: странные, страшные, чудесные

Разные истории из леса: странные, страшные, чудесные

  В комментариях к заметкам про грибы грибники часто рассказывают свои истории из леса. Вот очередные четыре.

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Андрей Хорушкин
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники! -)))
Karmadon
Нет, больше я за грибами не ходок! Лучше уж не медведя с рогатиной.
Lora Некрасова
Ах, хорошие были времена. Хаживали мы по грибы, есть, что вспомнить. Спасибо автору. И иллюстрация навеяла воспоминания, именно в таких электричках мы в лес ездили. Просто ностальгия.

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