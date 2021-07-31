Разные истории из леса: странные, страшные, чудесные

Позитив для оптимистовОбществоРазные истории из леса: странные, страшные, чудесные В комментариях к заметкам про грибы грибники часто рассказывают свои истории из леса. Вот очередные четыре.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ХорушкинОх уж эти сказочки, ох уж эти сказочники! -)))KarmadonНет, больше я за грибами не ходок! Лучше уж не медведя с рогатиной.Lora НекрасоваАх, хорошие были времена. Хаживали мы по грибы, есть, что вспомнить. Спасибо автору. И иллюстрация навеяла воспоминания, именно в таких электричках мы в лес ездили. Просто ностальгия.Комментировать
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