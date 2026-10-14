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Ledger просит реселлеров приостановить продажи в Юго-Восточной Азии и Гонконге

Ledger просит реселлеров приостановить продажи в Юго-Восточной Азии и Гонконге

Компания Ledger обратилась к продавцам и дистрибьюторам своей продукции в шести странах Юго-Восточной Азии и Гонконге с просьбой приостановить продажи и убрать аппаратные кошельки с прилавков в связи с расследованием сообщений о случаях вмешательства в работу устройств.

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