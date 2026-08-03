География конфликта на Ближнем Востоке расширяется

Эскалация в Персидском заливе вызвало новую панику на энергетических рынкахчитайте на monocle.ruЭскалация в Персидском заливе вызвало новую панику на энергетических рынкахНесмотря на, как всегда, оптимистичные заявления президента Трампа о начале 3 августа новых переговоров с Ираном иранцы, судя по всему, готовы к продолжительной войне с США и Израилем.