Страна и люди
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Страна и люди

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Си Цзиньпин заявил о готовности КНР работать с администрацией Трампа

Си Цзиньпин заявил о готовности КНР работать с администрацией Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече в Лиме с нынешним американским лидером Джо Байденом о готовности Китая работать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, передает Белый дом.

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