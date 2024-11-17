Си Цзиньпин заявил о готовности КНР работать с администрацией Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече в Лиме с нынешним американским лидером Джо Байденом о готовности Китая работать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, передает Белый дом.
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