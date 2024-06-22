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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Волков пошутил о споре с Павловичем на стердауне: «Он мне косарь нужен, вот и обсудили»

Напомним, что во время битвы взглядов в Эр-Рияде Сергей Павлович и Александр Волков устроили небольшой спор, кто из них первым согласился выйти на бой.

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