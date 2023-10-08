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Журналист Вароли: Критика Путина Байденом повышает авторитет главы РФ в США

Журналист Вароли: Критика Путина Байденом повышает авторитет главы РФ в США

Популярный журналист Джон Вароли обратил внимание на то, что критика главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина работает против Вашингтона — из-за заявлений политика одобрение президента РФ среди американцев только возрастает.

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