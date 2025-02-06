В ЛДПР предложили выдавать бесплатное жилье вышедшим на пенсию полицейским

Сотрудников МВД, которые вышли на пенсию, необходимо обеспечивать бесплатным жильем. С таким предложением выступили депутаты фракции ЛДПР, сообщил председатель этой партии Леонид Слуцкий в разговоре с интернет-изданием News.
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