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Арестович озвучил условия для перехода ВСУ к контрнаступлению

Арестович озвучил условия для перехода ВСУ к контрнаступлению

prt scr youtube.com/Апостроф TV Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что основными факторами для перехода ВСУ к контрнаступлению являются бронированные автомобили и мобильные системы ПРО.

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