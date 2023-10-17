Шойгу: приняты меры по наращиванию производства артиллерийских систем

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в Национальном центре управления обороной. На нем обсуждались вопросы поставок и перспективы развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО).
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