Число поездок иностранных туристов в Россию за I квартал увеличилось на 42,96%

Число поездок иностранцев в Россию с целью туризма с января по март выросло на 42,96% (до 2,03 млн) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, об этом свидетельствуют данные Росстата, передает ТАСС.
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