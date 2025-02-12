Зрада да недра: какими ресурсами Украина будет расплачиваться за американскую помощь

Президент США заявил, что Киев «фактически согласен» принять условия, выдвинутые из-за океана, а именно — компенсировать объем американской военной и финансовой помощи в размере $500 млрд, передав контроль над месторождениями редкоземельных металлов.
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