Голубцы с мясом и рисом

Многие хозяйки не любят готовить голубцы, так как на их приготовление уходит слишком много времени. Однако стоит учитывать, что благодаря мясу, рису и овощам в составе, голубцы — это одновременно и мясное блюдо и гарнир.
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