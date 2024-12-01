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Закон, порядок, государство

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В Запорожской области операторы ударных дронов группировки войск «Днепр» уничтожили станцию связи «Старлинк» и несколько блиндажей противника

В Запорожской области операторы ударных дронов группировки войск «Днепр» уничтожили станцию связи «Старлинк» и несколько блиндажей противника

Разведчики группировки «Днепр» нанесли огневое поражение по выявленным целям, применялись как сбросы с дронов, так и «камикадзе».

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