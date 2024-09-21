Адвокаты заявили, что СК не нашел состава преступления в действиях Бакальчука

Всего по делу о стрельбе в офисе Wildberries на данный момент арестованы 19 человек. По последним данным, в результате стрельбы погибли двое охранников офиса, семь человек пострадалиСооснователя Wildberries Владислава Бакальчука освободили из-под стражи, поскольку «не нашли состава преступления», сообщили газете «Коммерсантъ» адвокаты бизнесмена.