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Адвокаты заявили, что СК не нашел состава преступления в действиях Бакальчука

Адвокаты заявили, что СК не нашел состава преступления в действиях Бакальчука

Всего по делу о стрельбе в офисе Wildberries на данный момент арестованы 19 человек. По последним данным, в результате стрельбы погибли двое охранников офиса, семь человек пострадалиСооснователя Wildberries Владислава Бакальчука освободили из-под стражи, поскольку «не нашли состава преступления», сообщили газете «Коммерсантъ» адвокаты бизнесмена.

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