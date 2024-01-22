Остались с взносом: безвозмездные сборы с бизнеса превысили прогноз вшестеро

Безвозмездные сборы с бизнеса за неполный январь превысили план на год вшестеро. К 18-му числу поступления по этой статье составили 13,5 млрд рублей при заложенных на весь 2024-й 2,1 млрд, следует из данных госпортала «Электронный бюджет» («Известия» их изучили).