Mash: Моргенштерну закрыли въезд в ОАЭ за мат, курение и пьянки

Сбежавшему из России рэперу Алишеру Моргенштерну* отказали во въезде в ОАЭ, где он жил в последнее время, из-за нарушений ковидных ограничений, курения на сцене, пьяных вечеринок и использования мата, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник, приближенный к правительству Арабских Эмиратов.