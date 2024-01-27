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Mash: Моргенштерну закрыли въезд в ОАЭ за мат, курение и пьянки

Mash: Моргенштерну закрыли въезд в ОАЭ за мат, курение и пьянки

Сбежавшему из России рэперу Алишеру Моргенштерну* отказали во въезде в ОАЭ, где он жил в последнее время, из-за нарушений ковидных ограничений, курения на сцене, пьяных вечеринок и использования мата, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник, приближенный к правительству Арабских Эмиратов.

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