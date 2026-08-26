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Мендель объяснила срыв визита европейских лидеров на Украину

Мендель объяснила срыв визита европейских лидеров на Украину

Некоторые европейские лидеры не приехали в Киев на празднование Дня независимости Украины из-за причастности к демаршу бывшего министра обороны Михаила Федорова, объяснила в соцсети X бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель .

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