Искусственный интеллект на съемочной площадке: RT опубликовал расследование о нейросетях в кино

МОСКВА, 29 августа, ФедералПресс. Журналисты телеканала RT провели масштабное исследование роли нейросетей в кинопроизводстве, пройдя все этапы создания фильма вместе с режиссерами, сценаристами и инженерами.
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