Правильный запуск новой бани: пошаговый алгоритм первой топки без ошибок

Новая баня — это не просто постройка, а целый организм, который должен проснуться правильно. Первые минуты внутри создают ощущение, будто ты стоишь в начале большого пути: свежее дерево, блестящее стекло, аромат кедра и лиственницы, а в центре — печь, готовая стать сердцем всего пространства.