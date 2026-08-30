Правильный запуск новой бани: пошаговый алгоритм первой топки без ошибок

Новая баня — это не просто постройка, а целый организм, который должен проснуться правильно. Первые минуты внутри создают ощущение, будто ты стоишь в начале большого пути: свежее дерево, блестящее стекло, аромат кедра и лиственницы, а в центре — печь, готовая стать сердцем всего пространства.
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