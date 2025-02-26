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Тайный смысл заявлений Путина, ради которых было прервано вещание ТВ. Эксперты уже назвали это событие высшим пилотажем

Тайный смысл заявлений Путина, ради которых было прервано вещание ТВ. Эксперты уже назвали это событие высшим пилотажем

Интересная жизнь с Vera Star   Вчера вечером эфир федеральных российских ТВ-каналов был прерван ради выступления Владимира Путина.

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