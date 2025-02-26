Тайный смысл заявлений Путина, ради которых было прервано вещание ТВ. Эксперты уже назвали это событие высшим пилотажем

Интересная жизнь с Vera Star Вчера вечером эфир федеральных российских ТВ-каналов был прерван ради выступления Владимира Путина.
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