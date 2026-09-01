1 сентября, новые правила: отмена "домашки" и сокращение иностранных языков

В школах Челябинской области с этого года масштабные перемены. С 1 сентября 2026 года школьников Южного Урала ждут важные нововведения, пишет "Вечерка".
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