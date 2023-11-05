В Новосибирской области археологи открыли могилу со следами жертвоприношений людей и животных. Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили при исследовании кургана в Венгеровском районе Новосибирской области костные останки 33 лошадей и 6 людей.