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В Коми оппозиционный политик Олег Михайлов победил на выборах в Госдуму

В Коми оппозиционный политик Олег Михайлов победил на выборах в Госдуму

Депутат-коммунист Госсовета Коми Олег Михайлов победил на выборах в Государственному думу. Он набрал 32,4% голосов избирателей после обработки 99,59% протоколов, кандидат от "Единой России" - Ольга Савастьянова - предварительно набирает 26,8%.

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