В Коми оппозиционный политик Олег Михайлов победил на выборах в Госдуму

Депутат-коммунист Госсовета Коми Олег Михайлов победил на выборах в Государственному думу. Он набрал 32,4% голосов избирателей после обработки 99,59% протоколов, кандидат от "Единой России" - Ольга Савастьянова - предварительно набирает 26,8%.