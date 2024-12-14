В Госдуме поставили Грузию в пример Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Грузия стала примером того, как можно избежать участи Украины и противостоять западной цветной революции.
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