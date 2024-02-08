L’Express: увольнение Залужного политически ослабит Зеленского

© PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Отставка Залужного может стать реальностью уже в ближайшие дни, отмечает автор французского издания L’Express.
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