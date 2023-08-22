Об иностранных наёмниках на херсонщине

Сдавшиеся в плен украинские солдаты сообщают, что над ними издеваются иностранные наёмники, а командиры подразделений, несмотря на многочисленные жалобы, закрывают на это глаза.
Популярные статьи
- "Глобальная озабоченность" американцев. В НАТО оправдались. В Индии разъяснили! Контракты на Армия 2023. И "иностранные специалисты"
- "Анкара хочет мира с русскими, а те - веселятся и кичатся". От чего взвыли турки?
- Подтверждается информация турецких источников о подготовке чего-то крупного в Черном Море
Свежие комментарии