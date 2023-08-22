Спички - не игрушка

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Об иностранных наёмниках на херсонщине

Об иностранных наёмниках на херсонщине

Сдавшиеся в плен украинские солдаты сообщают, что над ними издеваются иностранные наёмники, а командиры подразделений, несмотря на многочисленные жалобы, закрывают на это глаза.

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