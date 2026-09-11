В Симферополе мужчина распылил перцовый баллончик в лицо соседа из-за шума

Информацию об этом правоохранители выявили в соцсетях, сообщили в МВД Крыма. По предварительным данным, причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между соседями из-за нарушения тишины.
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Свежие комментарии
- Хотел дать крупну...
- В Симферополе муж...
- Хотел дать крупну...
Этим шумливым соседям так и надо.