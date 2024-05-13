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Петербургский дневник

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Врач Волкова: ультрапереработанная пища и сахар могут привести к старению организма

Специалист порекомендовала придерживаться сбалансированного рациона Потребление ультрапереработанной пищи, которую произвели в промышленных условиях с применением консервантов, искусственных ароматизаторов, загустителей, а также увлечение продуктами с большим количеством сахара, может привести к преждевременному старению организма, сообщила РИА Новости врач-терапевт Галина Волкова.

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