Врач Волкова: ультрапереработанная пища и сахар могут привести к старению организма

Специалист порекомендовала придерживаться сбалансированного рациона Потребление ультрапереработанной пищи, которую произвели в промышленных условиях с применением консервантов, искусственных ароматизаторов, загустителей, а также увлечение продуктами с большим количеством сахара, может привести к преждевременному старению организма, сообщила РИА Новости врач-терапевт Галина Волкова.