На «Пастернаковских чтениях» в Менделеевске заложили капсулу времени в 2056 год

Капсулу времени с посланием жителям Менделеевска 2056 года заложили у купола «Атмосфера» в рамках Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения».
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