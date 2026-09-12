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Татар-информ

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На «Пастернаковских чтениях» в Менделеевске заложили капсулу времени в 2056 год

На «Пастернаковских чтениях» в Менделеевске заложили капсулу времени в 2056 год

Капсулу времени с посланием жителям Менделеевска 2056 года заложили у купола «Атмосфера» в рамках Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения».

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