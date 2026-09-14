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Гуцан, Дегтярев һәм Миңнеханов Казанда уктан ату үзәген ачтылар

Гуцан, Дегтярев һәм Миңнеханов Казанда уктан ату үзәген ачтылар

Бүген Татарстан башкаласында уктан ату буенча Генераль прокурор призына Бөтенроссия турниры кысаларында уктан ату үзәге ачылды.

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