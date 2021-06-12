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Неизвестные разбили стекла автомобиля на Софийской и нацарапали на нем «загадочную надпись»

На капоте машины видны следы от обуви.В ночь на субботу, 12 июня, неизвестные разбили машину, стоящую на Софийской улице, нацарапав послание на капоте транспортного средства, сообщили в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Дорожный инспектор».

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