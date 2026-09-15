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ЦБ повысил прогноз по структурному дефициту ликвидности банков

Банк России повысил свой прогноз по структурному дефициту ликвидности банковского сектора на 1,6 трлн рублей, до 4-5,2 трлн рублей, следует из информационно-аналитического комментария «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП».

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