На Кубани 18 сентября ожидается до +27 °С и небольшие дожди

Переменная облачность ожидается на территории Кубани в пятницу, 18 сентября. В течение дня в отдельных районах возможны небольшие дожди.
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