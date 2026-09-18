Царьград
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Царьград

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На Кубани 18 сентября ожидается до +27 °С и небольшие дожди

На Кубани 18 сентября ожидается до +27 °С и небольшие дожди

Переменная облачность ожидается на территории Кубани в пятницу, 18 сентября. В течение дня в отдельных районах возможны небольшие дожди.

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