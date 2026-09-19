Дмитрий Медведев: Национализация как ответ на русофобию

Не устаю удивляться наглости европейских колченогих уродцев. Источник фото: ТАСС Вот ввели же они тотальные санкции против нашего бизнеса, ударили по интересам миллионов российских граждан (заблокировали те же кредитные карты), запретили даже культурные связи с нашей страной.