Сотрудники минсвязи отправили на СВО две машины

Это автомобили «Шевроле-Нива» и УАЗ «Патриот»Как рассказал заместитель министра связи и информационных технологий Архангельской области Андрей Проскуряков, они в хорошем техническом состоянии, но все равно прошли техобслуживание под кураторством регионального отделения Российского военно-исторического общества.
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