Президент Майя Санду посетила выставку азербайджанских ковров

Президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана Ульви Бахшалиевым, посетила выставку азербайджанских ковров, организованную в Национальном музее истории по случаю Дня независимости Азербайджана.
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